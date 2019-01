Auch Rodionov in Australian-Open-Quali out .

Dominic Thiem ist einmal mehr einziger Österreicher im Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers. Am Donnerstag sind in der zweiten Runde der Qualifikation für die am Montag beginnenden Australian Open mit dem Matzener Jurij Rodionov und dem Steirer Sebastian Ofner auch die letzten beiden ÖTV-Spieler ausgeschieden.