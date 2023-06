NÖ-Open: Bereit für die dritte Runde

Vom 3. bis zum 10. September wird in Tulln wieder Tennis der Sonderklasse geboten, wenn bereits zum dritten Mal die NÖ Open powered by EVN ausgetragen werden. Dabei handelt es sich um ein Turnier der ATP Challenger Tour, das sich bei Spielern und Fans schon zu einem richtigen Klassiker entwickelte.

Der Termin in der zweiten Woche der US Open soll wieder ein ausgeglichen starkes Starterfeld, gespickt mit jungen Wilden und dem Großteil der heimischen Elite ermöglichen. Ausgespielt wird ein auf 118.000 Euro aufgestocktes Preisgeld und für den Turniersieg winken 100 Punkte in der Weltrangliste. Das Sportland Niederösterreich ist bereit, wie Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer betont: „Ich bin froh, dass der ATP Challenger heuer zum dritten Mal hintereinander in Tulln Station macht.“

Auch bei Vizebürgermeister Wolfgang Mayrhofer ist die Vorfreude groß: „„Weit über die Landesgrenzen als Gartenstadt bekannt, blickt Tulln an der Donau ja auch als Sportstadt auf eine reiche Tradition zurück! Deshalb freut es mich außerordentlich, dass wir kommenden September bereits zum dritten Mal die Stars der NÖ Open powered by EVN bei uns willkommen heißen dürfen! Ganz herzlich bedanken möchte ich mich beim Organisationsteam um Turnierdirektor Florian Leitgeb und den vielen ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertretern des TC Tulln, durch deren großes Engagement ein derartiges Event überhaupt erst möglich wird!“ Einen sehr großen Teil des erwähnten Teams stellt der TC Tulln mit seinen unermüdlichen Helfern. Obmann Josef Beinhardt war und ist Unterstützer der ersten Stunde: „Die Kinder sind für unseren Verein der eigentliche Kern des Turniers. Die Begeisterung, die sie neben den Topstars auf dem Platz versprühen, machen die viele schweißtreibende Arbeit im Vorfeld mit einem Mal vergessen!“

Auch Turnierdirektor Florian Leitgeb kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht: „Die Vorfreude ist riesig! Dass wir mit einem Event der ATP Challenger Tour zum bereits dritten Mal hier am TC Tulln, mitten im Sportland Niederösterreich, zu Gast sein dürfen, zeigt auch, wie groß die Tennisbegeisterung in Österreichs größtem Bundesland ist – und dass man unseren Beitrag dafür zu schätzen weiß.