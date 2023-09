Davis Cup: Melzer hofft auf Hexenkessel in Schwechat

Jetzt wird's ernst fürs Generali Austria Davis Cup Team: Bereits am Freitag erfolgt für die ÖTV-Herren der Aufschlag zum Länderkampf in der Weltgruppe I gegen Portugal (15./16. September) – die Siegernation erhält ein Ticket für die Qualifikationsrunde zu den Davis Cup Finals 2024. Seit Montag bereiten sich beide Auswahlen im Multiversum Schwechat vor, das rund 1800 Zuschauern Platz bieten wird.

Bei der Pre-Draw-Pressekonferenz gab ÖTV-Sportdirektor und -Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer vor Ort Einblick in seine ersten Eindrücke, auch von der Location. Und die waren überaus positiv: „Ich find’s geil. Ich finde, es ist richtig cool aufgebaut, da haben unsere Leute einen verdammt guten Job gemacht. Wenn man da hineinkommt und sich dann vorstellt, dass die Halle fast voll ist, das wird eine Bombenstimmung werden.“ Ein Faktor, der der Mannschaft des Niederösterreichers gewiss behilflich sein wird.

Erler/Miedler sind gesetzt

Personell scheint alles klar. Das eingespielte Duo Alexander Erler und sein Tullner Partner Lucas Miedler sei im Doppel gesetzt – und bei Österreichs aktueller Nummer eins Sebastian Ofner müsste „schon etwas passieren, dass er nicht spielt.“ Die Entscheidung zwischen Jurij Rodionov und dem für Thiem nachberufenen Dennis Novak als zweiter Einzelspieler sei noch nicht gefallen, die Eindrücke im Training seien hierbei hauptsächlich entscheidend: „Man muss einfach schauen, wie jeder auch drauf ist, wie sie sich mit dem Belag zurechtfinden, und dann werde ich am Mittwochabend eine Entscheidung treffen und den Burschen danach mitteilen, wer spielen wird.“

Service wird Schlüsselrolle spielen

Mit den Spielbedingungen im Multiversum Schwechat können sich die Österreicher bestens anfreunden. Diese seien „so, wie wir sie uns gewünscht haben, also dürfen wir uns auch nicht darüber beschweren. Es ist ein relativ flacher Ballabsprung – das Spiel wird sicher aufschlagdominant werden, das ist der erste Eindruck aus den ersten eineinhalb Tagen“, schildert Melzer. „Der Belag ist so wie auch in der Stadthalle, die Bälle sind cool, also es passt alles.“

Portugiesen pokern mit der Aufstellung

Auch die durch die ehemalige Nummer 59 der Weltrangliste Rui Machado als Non-Playing-Captain angeführten Portugiesen fühlten sich auf dem Hartplatz in der Halle bislang allerdings sichtlich wohl: „Ich habe mir die Trainings von denen angeschaut, das hat echt ordentlich ausgeschaut – auch von Joao Sousa, der hat am Montag im Training richtig gut gespielt. Es wird sehr interessant, wen sie aufstellen werden, die müssen auch pokern. Sie werden Borges auf Position eins hinstellen. Aber wer dann das zweite Einzel spielt … mal sehen.“

Leader Thiem hinterlässt eine Lücke im Team

Auch zur Absage von Thiem, bei dem eine Magenentzündung (chronische Gastritis) diagnostiziert wurde, äußerte sich Melzer nochmal: „Für mich, muss ich fairerweise sagen, kam es am Montag dann doch etwas überraschend. Ich habe Montagfrüh, als ich nach Schwechat gefahren bin, noch mit Moritz (Thiems Bruder und Manager; Anmerkung) telefoniert, da war’s noch der Plan, dass er spielt. Ein paar Stunden später hat mich dann Dominic angerufen und mir gesagt, er fühlt sich nicht gut – und er glaubt nicht, dass er fürs Team eine Hilfe ist. Da hat er eigentlich noch gar keine Ergebnisse (von den medizinischen Untersuchungen; Anmerkung) gehabt. Als er die gehabt hat, war sowieso klar, dass er nicht spielen kann.“

Der Ausfall sei schmerzhaft: „Klar verlieren wir mit Dominic einen Leader. Wenn der drin steht, ist es einfach auch eine andere Aura, auch wenn’s vielleicht nicht mehr so ist wie zu der Zeit, als er Nummer drei der Welt gewesen ist. Trotzdem hat er ordentlich Tennis gespielt, in Kitzbühel das Finale erreicht und hat eigentlich Selbstvertrauen gehabt. Es tut mir natürlich leid für ihn, dass er nicht spielen kann, und genauso leid fürs Team.“

Trotz Tiefstapelei in der Favoritenrolle

Der bitteren Absage zum Trotz zeigt sich der Deutsch-Wagramer zuversichtlich: „Klar sind wir noch die Favoriten, wenn wir uns die Rankings anschauen. Wir nominieren mit Dennis auch einen Spieler nach, der viel Erfahrung hat, der das eine oder andere Mal auf dem Belag bereits ganz ordentlich Tennis gespielt hat“, untertrieb der Deutsch-Wagramer in seinen Worten bewusst. „Also da kommt jetzt kein Schlechter hinten nach.“

Schließlich habe er sich vor Thiems Absage schon bewusst dafür entschieden, nicht etwa den 27 ATP-Ränge besser klassierten Filip Misolic nachzunominieren, sondern Novak (ATP 192), „denn für mich ist Dennis auf dem Belag in der Halle der, der hier einfach die Nase vorne hat.“ Den Ausfall Thiems könne man „eh nicht ändern. Wir müssen uns mit jenen Dingen beschäftigen, die wir beeinflussen können, und das ist: Diese Woche gut trainieren und schauen, dass wir gut vorbereitet sind. Das machen die Burschen, somit freue ich mich aufs Wochenende.“

So wird gespielt

Freitag, 15. September, 15:00 Uhr: Eröffnungszeremonie Im Anschluss: 1. Einzel (live auf ORF SPORT+ und ÖTV TV unter www.oetv.tv) Im Anschluss: 2. Einzel (live auf sport.orf.at und www.oetv.tv)

Samstag, 16. September, 14:00 Uhr: Doppel (live auf ORF SPORT+ und www.oetv.tv) Im Anschluss: 3. Einzel (live auf ORF SPORT+ und www.oetv.tv) Im Anschluss: 4. Einzel, falls nötig (live auf ORF SPORT+ und www.oetv.tv)