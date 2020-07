Tennisklubs klagen oft über die wenigen Spiele, die der Meisterschaftsbetrieb in den Kreis-, Landes- und auch Bundesligen bietet. Abhilfe schafft Österreichs Daviscup-Kapitän Stefan Koubek mit dem neuen NÖ Teamcup, der bald bundesweit ausgespielt werden soll. Mit zwei Kollegen aus Oberösterreich und Stefan Wisberger, Obmann des TC Ollersbach, hat er dafür eine GmbH gegründet, Großsponsoren sind an Bord.

Die Überlegung, den Teamcup über die ÖTV-Landesverbände abzuwickeln, wurde verworfen. Auf die vielen Regeländerungen wollte Koubek nicht verzichten! Vielmehr soll der Teamcup den Tennissport revolutionieren. „Mir haben Meisterschaftsspiele immer den Nerv gezogen, weil sie so lange dauern“, war es Koubek wichtig, Teamcup-Begegnung auf zwei bis drei Stunden zu reduzieren, wobei die Klubs viel mehr Mitspracherecht bei der Termingestaltung über ein Terminfindungsmodul auf tennis-teamcup.at erhalten.

Und genauso wichtig ist Koubek eine ordentliche Dotation! Gesamt werden 46.200 Euro ausgespielt, wenn alle Bewerbe zustande kommen. In allen ITN-Klassen erhält das Siegerteam jeweils 1.000 Euro. „Die Wertschätzung soll für alle gleich sein“, betont Koubek, der nur eine Ausnahme macht: „In der offenen Klasse wollen wir starke Spieler und Spielerinnen anlocken, weshalb wir noch eine Null anhängen.“

Begeisterte Fans ausdrücklich erwünscht

Die Stimmung auf den Plätzen wird eine andere sein als sonst bei Tennismatches. Koubek nimmt sich da den Daviscup als Vorbild. „Bei uns sind Fans, die mit Trommeln und Sirenen ihre Sympathien zeigen, ausdrücklich erwünscht“, ist er sehr dafür, dass der Anhang eine entscheidende Rolle spielt.

Doch Koubek schlägt die Tür zum Verband nicht zu. So wird mit Stefan Hirn ein Mitglied des ÖTV-Wettspielausschusses für die Abwicklung des NÖ-Teamcups sorgen. Für die erste Finalorganisation hat er aber noch ein Jahr Zeit. Sowohl das Landesfinale als auch das erste Bundesfinale sollen im August 2021 in St. Pölten in Szene gehen. „Wir werden an zwei Wochenenden alle rund 20 Plätze hinter dem Sportzentrum NÖ bespielen“, gibt Wisberger einen Eindruck von den Dimensionen.