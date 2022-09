Dominic Thiem fehlt beim Davis Cup in Tulln

Werbung

Für zwei Wochen liegt der Nabel der rot-weiß-roten Tenniswelt in Tulln. Noch bis Sonntag läuft das international stark besetzte ATP Challenger in der Rosenstadt, ab 17. September bestreitet Österreich sein Davis-Cup-Heimspiel gegen Pakistan auf der Anlage des TC Tulln. Der prominenteste Austro-Akteur wird dabei allerdings fehlen.

Für die vom Deutsch-Wagramer Jürgen Melzer betreute „Nationalteam“-Auswahl geht’s nach der 1:3-Niederlage in Südkorea aus dem März gegen den Abstieg in die Weltgruppe I. Auch ohne Dominic Thiem sind die Österreicher klar zu favorisieren. Der Lichtenwörther wird am Tullner Sand nicht aufschlagen, bleibt auf Hardcourt. Thiem hat nach seinem Erstrunden-Aus bei den US Open gegen Pablo Carreno Busta kommende Woche den Start beim Challenger in Rennes eingeschoben. Zurück in die Top 100, zurück zu „meinem Toptennis“ will der Niederösterreicher finden. „Kleine Bruchstücke waren schon dabei“, sah Thiem bei der Vier-Satz-Niederlage in New York Fortschritte.

Die NÖ Open powered by EVN sollen Österreichs Assen einen „Riesenvorteil“ bringen, hofft indessen ÖTV-Kapitän Melzer: „Durch den Start beim Challenger sind sie schon mal an die Bedingungen gewöhnt. Darüber hinaus hoffe ich auf einen echten Heimvorteil hier in Tulln, weil ja doch viele unserer Topspieler aus Niederösterreich kommen.“ Stimmung auf den Rängen ist garantiert. Der Tullner Centercourt wurde von 500 auf 1.500 Plätze ausgebaut. Was auch Sportlandesrat Jochen Danninger freut: „Niederösterreich hat sich zur Tennis-Hochburg entwickelt.“ Zumal auch die heimischen Frauen ihr „Tennis-Länderspiel“ gegen Lettland (11./12. November, Billie-Jean-King-Cup) in NÖ bestreiten – im Schwechater Multiversum.