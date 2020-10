Der 27-jährige Niederösterreicher besiegte den Norweger Casper Ruud nach 2:15 Stunden mit 6:4,6:3,6:1 und qualifizierte sich für sein schon 14. Major-Achtelfinale. In diesem trifft Thiem nun am Sonntag entweder auf den Schweizer Triple-Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka oder den französischen Wildcard-Mann Hugo Gaston.

Thiem bewies in knappen Momenten erneut starke Nerven. So wandelte er im sehr umkämpften ersten Satz ein 1:3 in ein 5:3. Thiem hat mit dem Achtelfinaleinzug 189.000 Euro und 180 ATP-Zähler sicher. Gegen Wawrinka hat Thiem eine 1:3-Bilanz, gegen den unbekannten Außenseiter Gaston hat er bisher noch nie gespielt. Der 35-jährige Eidgenosse hat gegen Thiem zuletzt allerdings 2017 im Viertelfinale von Indian Wells gespielt (4:6,6:4,6:7/2).