Tennis Dominic Thiem in Madrid in erster Runde gegen Andy Murray

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

"Horrorlos" für Dominic Thiem Foto: APA (AFP)

D ominic Thiem trifft in seinem ersten Match auf ATP-1000-Level seit seiner Rückkehr auf die Tour in Madrid in einem echten Schlager auf den Schotten Andy Murray.