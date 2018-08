Dominic Thiem nun in beiden Rankings Achter .

Dominic Thiem liegt im aktuellen ATP-Ranking vorerst weiter auf dem achten Rang, im Race hat der Niederösterreicher zwei Ränge eingebüßt. Thiem ist somit auch in der Jahreswertung 2018 nun Achter. In den Top Ten der Tennis-Herren gab es lediglich eine Platzverschiebung, Alexander Zverev musste nach seinem vorzeitigen Aus in Toronto Rang drei an Juan Martin Del Potro abgeben.