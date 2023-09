Favoritensiege und Überraschungen

Auf den Tennisplätzen des TC Tulln spitzt sich die Lage langsam zu. Während mit Gerald Melzer am Donnerstag der letzte heimische Athlet im Einzelbewerb der NÖ Open ausgeschieden ist, kristallisierten sich am heutigen Viertelfinaltag bereits die vier Protagonisten für die morgigen Semifinalspiele heraus.

Kein Österreicher über Runde 2 hinaus.

Von den acht ÖTV-Athleten, welche in der ersten Runde des Hauptbewerbs an den Start gingen, konnten lediglich drei Spieler ihren Auftakt erfolgreich gestalten. Einer davon war Lokalmatador Lucas Miedler. Der Doppelspezialist trat in seiner Zweitrundenbegegnung gegen den Deutschen Henri Squire (ATP 278) an. Miedler gestaltete sein Spiel von Beginn an gewohnt variantenreich, was beim Duisburger zu vielen unerzwungenen Fehlern führte und dem Mann aus dem Tullnerfeld den ersten Satzgewinn mit 6:4 einbrachte. Im zweiten Durchgang fand der Deutsche dann aber besser zu seinem Spiel und zog schnell mit 3:0 davon. Diesen Rückstand konnte Miedler nicht mehr aufholen, was den Satzausgleich zur Folge hatte. Im Entscheidungssatz war es der Österreicher, der zuerst Breakchancen vorfand, welche Squire jedoch stets mit zügigen Aufschlägen abzuwehren wusste. Dies gab dem Deutschen wohl Selbstvertrauen, denn im anschließenden Aufschlagspiel von Miedler holte sich die 278 der Weltrangliste das Break und damit schlussendlich auch das Match. Nichtsdestotrotz hat der 27-jährige Tullnerfelder bei seinem Heimturnier bewiesen, dass er trotz dem Karrierewechsel zum Doppelspezialist auch noch im Einzel mit Top-300-Spielern mithalten kann.

Ein ähnliches Schicksal ereilte den an Nummer zwei gesetzten Jurij Rodionov (ATP 100). Gegen den Tschechen Vit Kopriva (ATP 194) fand der 24-jährige Niederösterreicher überhaupt nicht zu seiner Form. Doch obwohl Rodionov den ersten Satz mit 5:7 abgeben musste, schien er nach dem 6:2-Gewinn des zweiten Durchgangs wieder an Oberwasser zu gewinnen. Der Tscheche jedoch wusste diesen Aufwind gleich wieder im Keim zu ersticken und zog mit 4:1 davon. Beim Stand von 3:5 gelang dem Österreicher zwar noch das Rebreak, im anschließenden eigenen Aufschlaggame konnte jedoch erneut Kopriva die entscheidenden Akzente zum Sieg setzen.

Der letzte noch verbliebene Österreicher im Einzel, Gerald Melzer, sah sich am gestrigen Donnerstag der Nummer eins des Turniers, dem Spanier Albert Ramos-Vinolas (ATP 88), gegenüber. Im Duell der beiden Linkshänder erwischte der 35-jährige Katalane den besseren Start und breakte Melzer prompt zum 2:0. Die nächsten drei Games gingen jedoch allesamt an den Deutsch-Wagramer, der mit der ehemaligen Nummer 17 der Weltrangliste intensive Ballwechsel einging. Danach ging nicht mehr viel in Satz eins, welchen sich der Spanier mit 6:3 sicherte. Im zweiten Durchgang ließ der immer fehlerfreier aufspielende Ramos-Vinolas dem Österreicher dann mit einem Endergebnis von 6:2 keine Chance mehr.

2 Favoriten und 2 Überraschungsmänner im Semifinale.

Der heutigen Viertelfinaltag starte gleich mit einer echten Marathonpartie. Der Deutsche Maximilian Marterer (ATP 130), in Tulln an Nummer drei gesetzt, forderte Santiago Rodriguez Taverna aus Argentinien (ATP 270). Den ersten Satz sicherte sich der Underdog aus Südamerika mit 6:4. Davon ließ sich der 28-jährige Deutsche, der bereits Weltranglistenposition 45 innehatte, nicht beeindrucken und entschied den zweiten Durchgang mit 6:4 für sich. Der finale Satz spitzte sich daraufhin bis ins Tiebreak zu. In diesem wurde Marterer seiner Favoritenrolle gerecht und ließ dem Argentinier nur mehr einen einzigen Punkt. Mit dem Sieg des Deutschen sicherte sich der erste Top-4-Mann der Setzliste einen Platz im Halbfinale.

Die darauffolgenden beide Spiele, welche zeitgleich auf Center Court und Grandstand ausgetragen wurden, hielten eher weniger Spannung bereit. Der 21-jährige Flavio Cobolli aus Italien (ATP 137), an Nummer vier gesetzt, ließ Miedler-Bezwinger Henri Squire nicht den Hauch einer Chance und fertigte diesen mit 6:1 und 6:2 ab. Damit hat auch der junge Italiener, der bis jetzt wohl am wenigsten Zeit am Platz verbringen musste, seine Setzung schon einmal bestätigt. Ebenso eilig hatte es heute der Tscheche Vit Kopriva, welcher am Mittwoch bereits Jurij Rodionov ausgeschalten hatte. Er besiegte den Bulgaren und Novak-Bezwinger Dimitar Kuzmanov (ATP 191) mit 6:1 und 6:1, womit er im morgigen Halbfinale auf Maximilian Marterer trifft.

Die mit Abstand größte Überraschung des heutigen Tages, wenn nicht sogar Turniers, ereignete sich im letzten Viertelfinalspiel. Der 26-jährige Sumit Nagal aus Indien (ATP 189) ging als haushoher Außenseiter in sein Match gegen Albert Ramos-Vinolas. Der an eins gesetzte Spanier, der in Runde zwei Gerald Melzer ausschaltete, erwischte heute jedoch keinen Schokoladentag. Immer wieder streute der sonst durch sein sicheres Spiel berüchtigte Katalane unerzwungene Fehler ein, was der Inder zu nutzen wusste. Nachdem Nagal im Tiebreak des ersten Satzes bereits mit 6:1 in Führung lag, ließ er den Spanier noch einmal auf 6:6 ausgleichen. Doch schlussendlich war es der Mann aus Indien der das bessere Ende doch noch für sich fand. Den Satz im Rücken spielte Nagal immer befreiter auf und sicherte sich auch den zweiten Durchgang gegen einen konstant hadernden Ramos-Vinolas mit 6:3. Im Halbfinale trifft er nun auf den Italiner Cobolli.

Der morgige Spieltag beginnt um 11 Uhr mit dem Doppelfinale. Die deutsch-polnische Paarung Matuszewski/Wehnelt fordert das tschechisch-slowakische Duo Kolar/Rola. Im Anschluss gehen die Semifinalspiele im Einzel über die Bühne.