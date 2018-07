Gerald Melzer trifft in der ersten Runde des mit 561.345 Euro dotierten Sandplatzturniers in Baastad auf einen Qualifikanten. Sollte sich der 27-jährige Niederösterreicher durchsetzen, dann spielt er im Achtelfinale gegen den als Nummer 4 gesetzten Franzosen Richard Gasquet.

Österreichs Nummer eins und ab Montag Weltranglisten-Neunter, Dominic Thiem, kehrt erst beim ATP-500-Turnier in Hamburg auf die Tour zurück. Der 24-jährige French-Open-Finalist bestreitet am Montag (16.30 Uhr) im kleinen Wörschach in der Obersteiermark allerdings eine hochkarätige Exhibition zweier Top-Ten-Spieler: Thiem trifft in einem Satz vor rund 1.000 Zuschauern auf den Deutschen Alexander Zverev. Der kleine Club hatte in einem Online-Wettbewerb, der "Adidas Club Challenge", mit einem Video begründet, warum ausgerechnet er das Duell zugesprochen bekommen solle und sich durchgesetzt.