Tennis Gerald Melzer nach vielen Rückschlägen in Kitz dabei

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Foto: APA/Pfarrhofer

F ür zwei Langzeit-Verletzte gibt es in Kitzbühel ein Comeback im Hauptbewerb. Sowohl der Deutsch-Wagramer Gerald Melzer als auch Sebastian Ofner kämpften sich durch die zwei Qualifikations-Runden und bestreiten am Dienstag ihre Erstrunden-Matches beim mit 597.900 Euro dotierten ATP-250-Turnier in Kitzbühel.