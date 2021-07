Über ein sensationelles Starterfeld durfte sich anlässlich des Jubiläums seines Walter-Lirsch-Gedenkturniers heuer Harlands Obmann und Turnierleiter Dietmar Sedletzky freuen. Vor allem das Damenfeld war beim ÖTV-Turnier des Bundesligisten TC Harland hochklassig. „Im Hauptbewerb waren alle Teilnehmerinnen unter den besten 70 Österreichs“, ist Sedletzky stolz. Bei den Herren waren mit Gregor Ramskogler und Jonas Gundacker zwei Topgesetzte am Start, die Seriensieger Mario Haider-Maurer den Titel endlich streitig machen sollten.

Lokalmatador Sedletzky scheitert im Viertelfinale

Wie schon im Vorfeld zu erwarten war, konnten die Lokalmatadore im Kampf um den Titel nicht eingreifen. Das Viertelfinal-Aus von Obmannsohn Markus Sedletzky gegen den Vorarlberger Niklas Rohrer kam in seiner Deutlichkeit dann aber doch überraschend - 4:6, 2:6. Haider-Maurer fertigt seine Gegner aber bis zum Semifinale alle in weniger als einer Stunde ab und auch die beiden Topgesetzten gewinnen jeweils klar.

Haider-Maurer wirft Gundacker raus

Bei den Herren sind die „Semis“ eine klare Sache. Ramskogler, der heuer mit Anif in die 1. Bundesliga aufgestiegen ist, und in den USA in Mississippi studiert und für die Bulldogs Collegetennis spielt, siegt klar gegen den Sedletzky-Bezwinger 6:0, 6:2. Und auch der in St. Pölten arbeitende Haider-Maurer macht mit Gundacker in seiner Mittagspause kurzen Prozess. Der an zwei gesetzte Waidhofner hat dem heuer nur an drei gesetzten Haider-Maurer nichts entgegenzusetzen — 6:2, 6:1!

Ramskogler schafft Wachablöse dann doch

Im Finale sehen die Fans auf Platz drei dann aber tatsächlich die Wachablöse. In einem sehr ausgeglichenen Spiel, bei dem Gregor Ramskogler den ersten Satz 6:4 gewinnen kann, scheint Haider-Maurer mit seinen gefürchteten „Psychotricks“ die Wende herbeiführen zu können. Er gewinnt den zweiten Satz 6:3. Doch im dritten Satz kommt Ramskogler mit jugendlichem Elan zurück und führt rasch 3:0. Haider-Maurer hält zwar verbissen dagegen, im letzten Game wehrt er etliche Matchbälle ab und hat selbst Breakbälle, doch Ramskogler sichert sich gegen den um 15 Jahre älteren Haider-Maurer den Satz mit 6:1.

Pichler verhindert das Ramskogler-Double

Auch Nina Ramskogler schaffte es ins Finale. Sie setzte sich im Semifinale gegen die an zwei gesetzte Kärntnerin Plihal sensationell glatt 6:2, 6:1 durch und im Duell der Wienerinnen hat am Ende Pichler gegen Sopkova die Nase vorn. Im Finale dominiert dann aber Pichler, die wie Ramskoglers Bruder in den USA studiert und Collegetennis spielt, mit druckvollen Schlägen und starkem Service die ebenfalls 23-jährige Ramskogler — 6:2, 6:4-Sieg!

Mehr zum Turnier im Printartikel.