Jürgen Melzer unterlag in Wien mit Zverev - Karriere nun zu Ende

Die Tennis-Karriere von Jürgen Melzer ist nun endgültig vorbei: Der 40-jährige Deutsch-Wagramer, der bereits seine zweite Karriere als ÖTV-Sportdirektor begonnen hat, musste sich am Mittwoch an der Seite von Olympiasieger Alexander Zverev in der ersten Runde des Erste Bank Open beugen.