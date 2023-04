Kräftiges Lebenszeichen von Thiem

Werbung

Endlich: Dominic Thiem ist es erstmals in dieser Saison gelungen, zwei Spiele auf ATP-Ebene in Serie zu gewinnen. Nach seinem Sieg in der ersten Runde gegen Landsmann Sebastian Ofner hielt der Lichtenwörther auch den US-Amerikaner Ben Shelton in Schach.

Druckvoller Beginn von Shelton

Und der Gegner war kein leichter. Der 20-Jährige gilt als Shottingstar auf der Tour, arbeitete sich dank seines aggressiven Spielstils bereits auf Position 39 im ATP-Ranking hoch. Eine Kostprobe seiner kraftvollen Schläge bekam Thiem auch in den ersten beiden Games der Partie serviert. Shelton nahm dem 29-jährigen Niederösterreicher prompt das Service ab und führte mit 2:0.

Thiem zog variantenreiches Spiel auf

Danach machte sich aber bemerkbar, dass Shelton erst zum zweiten Mal in seiner Karriere auf Sand spielte. Thiem varierte immer mehr Härte und Länge seiner Schläge und brachte Shelton damit aus dem Rhythmus. „Da hab' ich meine Erfahrung auf Sand gut ausgespielt“, gab Thiem nach dem Spiel zu Protokoll. Der Amerikaner sollte im ersten Satz kein Game mehr machen.

Sieg ohne Schwächephase

Und auch im zweiten Satz war Thiem schnell auf der Siegesstraße. Ein Break zum 2:1 und ein weiteres nach einem hart umkämpften Aufschlagspiel Sheltons, das fünfmal über Einstand ging, brachten die Vorentscheidung. Und diesmal sollte Thiem im Gegensatz zu so vielen Spielen in den vergangenen Monaten nicht mehr wackeln. Der Lichtenwörther spielte das 6:2,6:2 locker nach Hause und trifft morgen im Viertelfinale auf den Sieger der Partie Roberto Bautista-Agut (Spanien) gegen Quentin Halys (Frankreich).

Thiem benennt Paris als großes Ziel

Thiem wirkte nach dem Spiel sichtlich erleichtert: „Das ist mein erstes Viertelfinale in diesem Jahr. Mein Spiel wird besser und besser. Jetzt kommt die Phase der Saison, die ich liebe, nämlich die europäische Sandplatzsaison mit dem großen Ziel Paris.“