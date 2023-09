Tennis Lichtenwörther Dominic Thiem erreichte Viertelfinale in Astana

Thiem im Viertelfinale von Astana Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ominic Thiem ist am Samstag in Astana zum vierten Mal in diesem Jahr ins Viertelfinale eines ATP-Turniers eingezogen. Der 30-jährige Niederösterreicher hatte mit dem US-Amerikaner Marcos Giron sehr große Mühe, ehe er sich nach 2:19 Stunden mit 6:3,4:6,7:6(2) durchsetzte und den dritten Sieg im dritten Duell mit Giron feierte. Im Viertelfinale trifft er nun entweder auf seinen "Stallkollegen" Sebastian Ofner oder den als Nummer drei gesetzten Kasachen Alexander Bublik.