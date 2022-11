Lucas Miedler am Scheideweg

Werbung

Der Muckendorfer Lucas Miedler und sein kongenialer Doppelpartner Alexander Erler müssen sich nun sportlich neu orientieren. Mit ihrem am Sonntag eingefahrenen Titelgewinn bei der Erste Bank Open sind die beiden im Doppel in eine neue Tennis-Dimension vorgestoßen, ein 500er-Finalsieg gelingt vielen anderen Paaren auf der Tour überhaupt nie.

Es gilt auch, den Spagat zu ihren Einzel-Ambitionen zu bewältigen. „Jetzt müssen wir im Einzel gut spielen, denn sonst wird die Schere zu groß“, unterstreicht Miedler, der nach einem Kurzurlaub heuer noch einige Challenger am Turnierplan stehen hat.

Der Niederösterreicher verbessert sich im Doppel-Ranking auf ATP-Nummer 55, fünf Plätze vor ihm rangiert Partner Erler. Im Einzel ist Miedler durch sein Erstrundenaus in Wien dagegen auf Position 383 abgerutscht.

Doppel(t) hält besser

Spätestens zum Jahreswechsel muss die Richtungsentscheidung fallen. Miedler tendiert in Richtung Spezialisierung auf den Doppelbewerb: „Wenn es darum geht, ob wir Doppel oder Future-Einzel spielen, dann ist, glaube ich, klar, wo die Reise hingehen sollte.“

Das Ziel „Australian Open“ haben die beiden nun sicher geschafft, die Doppel-Vorbereitung läuft also auf den Jänner hinaus. „Vor Australien sind noch zwei, drei ATP-Turniere. Los geht es in Pune in Indien“, gibt Erler Einblick in die Planung. Der erste Teil der Arbeit dafür werde im November voraussichtlich individuell erfolgen. „Gemeinsam werden wir vier gute Wochen zum Trainieren haben“, führt Miedler aus.

Sein Schmäh nach dem Kitzbühel-Sieg im Vorjahr könnte jetzt bald in Reichweite kommen – nämlich die Qualifikation fürs Masters 2023. „Das ist noch ein weiter Weg“, ist sich der Niederösterreicher bewusst. „Wir müssen einfach unsere Sachen weitermachen und uns stetig verbessern. Wir müssen uns einfach optimal vorbereiten und unsere Arbeit erledigen. Dann kommen hoffentlich die Dinge von alleine. Mit der Woche hat auch keiner gerechnet.“