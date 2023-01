Musketiere bei Australian Open in Melbourne

Werbung

Die blau-gelben Tenniscracks wollen durchstarten – bei den Australian Open und Anfang Februar im Davis Cup. Thiem & Co im Formcheck:

Dominic Thiem: Gleich zum Start fuhr Kwon Soon-woo Österreichs Nummer eins in die Parade. Gerade einmal fünf Games ließ der Koreaner Dominic Thiem in der „Quali“ von Adelaide – und versetzte dem Lichtenwörther einen Dämpfer vor der Rückkehr in sein sportliches Wohnzimmer. Schließlich war der nunmehrige 99. der Weltrangliste 2020 noch im Endspiel der Australian Open gestanden. Diesmal darf der 29-Jährige nur aufgrund einer Wildcard fix im Hauptbewerb ran. Der Rückschlag nach dem erfolgreichen Auftritt beim Showturnier in Dubai zwingt zum Umdisponieren. Thiem schob vor den Australian Open noch eine Trainingswoche ein.

Am besten in Form scheint aktuell Dennis Novak. Der Pottendorfer holte am Wochenende in Nonthaburi bei Bangkok den dritten Challenger-Titel seiner Karriere. Der Schlüssel zum Erfolg: „Die beste Vorbereitung, die ich je hatte“, blickt Novak auf dreieinhalb Wochen in Teneriffa zurück. „Da hab’ ich ohne einen Tag Pause richtig geackert, das hat sich gleich beim ersten Turnier bezahlt gemacht.“ Die aktuelle Weltrangliste weist Novak als drittbesten Österreicher auf Position 144 aus. Anders als Jurij Rodionov, der in Thailand im Viertelfinale ausschied, wird Novak allerdings das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres auslassen, will stattdessen in Südostasien auf Challenger-Niveau weiter Punkte sammeln: „Zum Auftakt will ich möglichst viele Partien spielen, jetzt nachlegen.“

Jurij Rodionov: Der Matzener will sich durch die Qualifikationsmühle in Melbourne kämpfen, setzt dabei auf die Fortschritte in den vergangenen Monaten. „Beim Service und im mentalen Bereich“ habe er sich gut weiterentwickelt, stellt Rodionov fest, sieht allerdings „noch Luft nach oben“ in seinem Spiel. Ein Manko zog sich durch: „Was gefehlt hat, war die Konstanz, die es braucht, um mich besser in Szene zu setzen und ein größeres Stück vom Kuchen abzubekommen.“

Nach ihrem Achtelfinal-Out in Adelaide treten der Tullner Lucas Miedler und Doppelpartner Alex Erler auch beim zweiten Event in der südaustralischen Metropole an und reisen direkt weiter nach Melbourne. Dort stehen die Wien-Sieger erstmals im Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers.

Vereint werden die NÖ-Tennis-Musketiere wohl erst Anfang Februar sein. ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer nominierte für den Ländervergleich mit Kroatien auf Hartplatz Thiem, Rodionov und Dennis Novak sowie das Top-50-Doppel Erler/Miedler. „Die endgültige Entscheidung fällt nach den Australian Open“, sagt der Deutsch-Wagramer. Ein Grund mehr für Thiem & Co, sich Down Under von ihrer Schokoladenseite zu zeigen.