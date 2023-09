Neo-Top-100-Mann Rodionov, Novak und Misolic spielen in Tulln

Das zum dritten Mal ausgetragene Event ist mit insgesamt 118.000 Euro dotiert. Für den Sieger winken zusätzlich stolze 100 Punkte für die Weltrangliste. Aus österreichischer Sicht haben Neo-Top-100-Mann Jurij Rodionov aus Matzen (Bezirk Gänserndorf), Filip Misolic, derPottendorfer Dennis Novak und Lukas Neumayer zugesagt, also die Nummern drei bis sechs im heimischen Männer-Tennis.

Angeführt wird das Feld des Turniers, das von Florian Leitgeb organisiert wird, vom Spanier Albert Ramos-Vinolas (ATP-88.). Nummer zwei ist schon Rodionov, der nach Tulln gerne zweistellig im Ranking wäre (derzeit 100.), vor dem Deutschen Maximilian Marterer.

An die 5000 tennisbegeisterte Zuschauer lockte das Event im Vorjahr auf die Anlage. Am Finaltag holte der Tullner Lokalmatador Lucas Miedler gemeinsam mit Alexander Erler den Doppeltitel vor den Augen der heimischen Fans.

Auch dieses Jahr wird der Großteil der rot-weiß-roten Tennisspitze bei den NÖ Open aufschlagen. Vier der sechs bestplatzierten Österreicher, bestehend aus Jurij Rodionov, Filip Misolic, Dennis Novak und Lukas Neumayer, haben sich bereits für die Gartenstadt ankündigt. „Speziell die österreichischen Top-Spieler bestätigen, dass das einzigartige Tulln-Flair häufig zu außergewöhnlich guten Leistungen anstachelt“, erzählte Turnierdirektor Florian Leitgeb.

Doch auch auf internationaler Ebene werden die diesjährigen NÖ Open wieder einiges zu bieten haben. Der Termin in der ersten September-Woche (3. bis 10. September) fällt in die zweite Turnierwoche des Grand-Slams im Flushing-Meadows-Park, was zusätzlich auf den ein oder anderen „New York-Heimkehrer“ hoffen lässt. „Wir freuen uns bereits sehr darauf, erneut Top-Tennis auf internationalem Niveau in Tulln zu zeigen!“, so der Turnierdirektor. Tickets für die NÖ Open können auf www.oeticket.com und an den Vorverkaufsstellen erworben werden.

Zwei Wochen später geht übrigens die Premiere des Challengers 125 im steirischen Bad Waltersdorf in Szene, wo vom 18. bis 24. September gespielt wird. Ob mit dem angekündigten Lichtenwörther Dominic Thiem, der derzeit ja angeschlagen ist, ist offen.