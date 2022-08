Thiem-Bezwinger Dellien kommt nach Tulln

Werbung

70. der ATP-Weltrangliste und derzeitige Nummer eins der Setzliste von Tulln, Hugo Dellien, bekommt einen der zwei besten Plätze im Hauptbewerbsraster. In diesem Jahr siegte der Rechtshänder bereits beim Challenger in Santiago de Chile und erreichte das Finale in Concepcion. Auch schaffte er es, sich für Sandplatzklassiker in Monte Carlo, Barcelona, Estoril und Madrid, zu qualifizieren.

Die Fans von ÖTV-Topstar Dominic Thiem haben keine guten Erinnerungen an Dellien. Bei den French Opten in Paris nahm er den Lichtenwörther völlig überraschend in drei Sätzen in Runde eins aus dem Turnier.

In Tulln am Start ist mit Federico Coria die aktuelle Nummer 73 im ATP-Computer. Der zehn Jahre jüngere Bruder des ehemaligen Paris-Finalisten Guillermo Coria stand heuer bereits im Semifinale von Cordoba und im Endspiel von Bastad.

Mit Thansi Kokkinaski wird ein weiterer spannender Spieler in Tulln aufschlagen. Der Australier gewann gemeinsam mit Superstar Nick Kyrgios den Doppelbewerb bei den Australian Open. Der Major-Sieger ist auch unter dem Spitznahmen „The Kokk“ bekannt und hält derzeit Rang 75 der Weltrangliste.

Der 21-jährige Chun-Hsin Tseng ist vierter der Top-Spieler, welche in Tulln antreten werden. Der aus Taipeh stammende Sportler trainierte in Deutschland bei Benjamin Ebrahimzadeh und holte sich die Challenger-Titel in Bengaluru und Murcia. Auch bekannt ist er unter dem Namen „The Machine“. Den Spitznamen erhielt er, als er hintereinander die Juniorentitel von Melbourne, Paris und Wimbledon gewann, das Semifinale der US-Open erreichte und das Tennisjahr 2018 als Nummer 1 der Juniorenweltrangliste beendete.

Insgesamt werden in Tulln 32 Profis aus 14 Nationen aufschlagen. Darunter auch drei Lokalmatadore. Juri Rodionov, Dennis Novak und Jungstar Filip Misolic, der zuletzt beim ATP-Turnier in Kitzbühel bis ins Finale kam, werden die rot-weiß-rote Fahne hochhalten.

Turnierdirektor Florian Leitgeb ist mit dem Starterfeld zufrieden: „Dass unsere Nennliste heuer noch prominenter, stärker und internationaler ist, beweist, dass sich Tulln gleich mit dem letztjährigen Debüt einen guten Namen in der Tennisszene machen konnte. Aber natürlich hoffe ich auch auf starke Leistungen der Österreicher“. Weitere Österreicher mit Wildcards werden in den kommenden Tagen vom Österreichischen Tennisverband und Leitgeb selbst, bestimmt. Die Auslosung findet am 3. September statt.

Wenige Tage nach dem Challenger-Turnier wartet in Tulln das nächste Highlight. Österreichs Daviscup-Team trifft am 16. Und 17. September auf Pakistan. Für Captain Jürgen Melzer sind die Eindrücke beim Turnier davor deshalb von enormer Bedeutung: „Einerseits haben sowohl unsere routinierten wie auch unsere jungen Spieler die Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum bestmöglich zu präsentieren. Und andererseits können sich die Aspiranten fürs Davis Cup-Team unter Wettkampfbedingungen auf das Duell mit Pakistan optimal vorbereiten. Besser geht’s kaum!“

Weitere Informationen finden Sie unter: www.noeopen-tulln.at