Novak besiegte Ofner bei Bratislava-Challenger .

Dennis Novak hat sich beim Tennis-Challenger-Turnier in Bratislava (114.800 Euro) im Österreicher-Duell mit Sebastian Ofner behauptet. Der Niederösterreicher setzte sich am Montag in der ersten Runde 7:6(9),6:2 durch. Sein nächster Gegner ist der als Nummer sechs gesetzte Australier Alexei Popyrin.