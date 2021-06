Novak bestreitet seinen Wimbledon-Auftakt am Dienstag .

Österreichs einziger Beitrag in den Einzelbewerben der mit 35,02 Mio. Pfund dotierten All England Tennis-Championships kommt erst am Dienstag zu seinem ersten Einsatz. Dennis Novak trifft in der ersten Wimbledon-Runde auf den US-Amerikaner Steve Johnson.