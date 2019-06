Novak in Wimbledon ohne Satzverlust in 3. Quali-Runde .

Dennis Novak fehlt noch ein Sieg, um wie im Vorjahr in den Hauptbewerb des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon einzuziehen. Die dritte Runde erreichte der 25-jährige Niederösterreicher ohne Satzverlust, am Mittwoch bezwang er als Nummer 14 gesetzt den Australier Alex Bolt 6:4,6.2. Letzte Hürde ist der Schwede Mikael Ymer, der in der Weltrangliste 20 Plätze hinter Novak (104.) liegt.