Österreicher-Tag brachte Spannung auf den Platz

Die dritte Auflage der NÖ Open in Tulln ist bereits voll im Gange. Während in der Qualifikation am Sonntag und Montag 24 Spieler aus aller Welt (darunter auch fünf ÖTV-Spieler) um sechs Startplätze im Hauptfeld kämpften, ging am gestrigen Dienstag unterdessen ein wahrer Österreicher-Tag vonstatten. Alle acht im Hauptfeld befindlichen heimischen Spieler schlugen bei Traumwetter und vor den Augen zahlreicher Zuschauerinnen und Zuschauern sowie ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer auf. Dabei hatten es gerade die Matches mit rot-weiß-roter Beteiligung so richtig in sich. In die Runde der letzten 16 schafften es schlussendlich jedoch nur drei der acht ÖTV-Schützlinge, darunter der Tullner Lokalmatador.

Eröffnet wurde der gestrige Spieltag am Center Court von Lukas Neumayer (ATP 223). Der 20-jährige Salzburger zeigt sich momentan von seiner besten Seite, stand er doch zuletzt in gleich zwei Finalspielen auf Challenger-Ebene. Auf ihn wartete die Nummer Acht des Turniers, Vitaliy Sachko (ATP 165) aus der Ukraine. Der erste Satz verlief zunächst sehr ausgeglichen, ehe Sachko das Tiebreak klar für sich entscheiden konnte. Daraufhin geriet Neumayer im zweiten Durchgang prompt mit 0:4 in Rückstand. Doch eine couragierte Aufholjagd später landete der Österreicher erneut im Tiebreak, in welchem allerdings wieder der Ukrainer die Oberhand behielt.

Kurzer Arbeitstag für Rodionov

Auf Court 2 stand kurz darauf Jurij Rodionov (ATP 100) vor einer nicht alltäglichen Aufgabe. Nachdem sein match am Montagabend gegen den Deutschen Elmar Ejupovic (ATP 293) beim Stand von 7:6 2:6 und 4:2 wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste, wollte der an Nummer Zwei gesetzte Niederösterreicher den Sack am Folgetag möglichst schnell zu machen. Dies sollte Rodionov, trotz merklicher Nervosität, schlussendlich gelingen. Nach knappen 20 Minuten sicherte er sich den finalen Durchgang mit 6:4. In der zweiten Runde trifft der Österreicher auf den Tschechen Vit Kopriva (ATP 194).

Am Center Court startete unterdessen ein weiterer Niederösterreicher in sein Erstrundenspiel. Dennis Novak (ATP 186), der vor kurzem seinen 30. Geburtstag feierte, musste gegen den gleichaltrigen Bulgaren Dimitar Kuzmanov (ATP 191) antreten. Nachdem Novak den ersten Satz im Tiebreak für sich entscheiden konnte, verlor der Österreicher gleich sein erstes Aufschlagspiel im zweiten Satz. Durch ein weiteres Break servierte der Bulgare beim Stand von 5:2 den Satz komfortabel aus und sicherte sich damit den Entscheidungssatz. Auch in diesem lag Novak bereits mit Break zurück, wodurch Kuzmanov beim Stand von 5:4 bereits auf Match aufschlug. Durch ein beherztes Returnspiel konnte der Österreicher zwar noch einmal auf 5:5 ausgleichen, verlor danach jedoch prompt erneut seinen Aufschlag und in weiterer Folge auch das Match.

Lokalmatador Miedler „ausnahmsweise“ im Einzel am Start

Auf die darauffolgende Begegnung am Center Court hatten viele heimische Fans gewartet. Der Tullner Lokalmatador und Doppelspezialist Lucas Miedler (ATP-Doppel 35) überraschte bei den diesjährigen NÖ Open mit seiner Teilnahme im Einzelbewerb. Gerade erst von seinem US Open-Einsatz in New York zurückgekehrt, stattete ihn Turnierdirektor Florian Leitgeb mit einer Wildcard für den Hauptbewerb aus. Sein Auftritt im Einzelgeschehen weckte bei vielen Tennis-Interessierten die Neugierde, da Miedler 2023 bisher überhaupt nur zwei Einzelmatches bei internationalen Turnieren bestritt.

Mit seinem Erstrundengegner, dem Wiener Neil Oberleitner (ATP-Doppel 163), ebenfalls ein mit einer Wildcard ausgestatteter Doppelspezialist, erwischte Miedler einen weiteren Österreicher und zudem guten Freund. Der erste Satz gestaltete sich lange Zeit sehr ausgeglichen. Beide Spieler agierten eher vorsichtig, bis es dann ins Tiebreak ging. Dort zeigte sich Miedler in den entscheidenden Momenten als der etwas aktiverer Spieler, woraufhin er den ersten Satz zu seinen Gunsten entschied. Zum Auftakt des zweiten Satzes setzte Oberleitner den ersten Akzent und breakte Miedler prompt zur 1:0-Führung.

Nach fortwährenden Breaks auf beiden Seiten servierte Oberleitner den Satz mit 6:2 aus. Davon ließ sich der Lokalmatador jedoch nicht beunruhigen. Miedler nahm Oberleitner gleich das erste Aufschlagspiel des dritten Satzes zum 2:0 ab. Dieses Break verwaltete Miedler bis zum Schluss und profitierte dabei vor allem von seiner geduldigen Spielweise und den oftmals unerzwungenen Fehlern seines Gegenübers.

Beim Stand von 5:3 servierte Miedler schlussendlich zum Sieg und zeigte sich danach erleichtert: „Ich spiele ja nicht mehr so oft Einzel, aber wenn genieße ich es sehr, vor allem vor so vielen bekannten Gesichtern.“ Im Doppel-Bewerb wird der 27-jährige Tullnerfelder übrigens nicht aufschlagen. „Wir wollten nach den anstrengenden Wochen in den USA einfach eine kleine Pause einlegen. Es warten noch viele Aufgaben dieses Jahr!“, so Miedler. In der zweiten Runde wartet nun der Deutsche Henri Squire (ATP 278) auf die aktuelle Nummer 912 der Einzelweltrangliste.

Am Grandstand Court bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer unterdessen ein weiteres rein österreichisches Duell zu sehen. Der 33-jährige Routinier Gerald Melzer (ATP 616) kämpfte sich zuvor in zwei intensiven Matches durch die Qualifikation und forderte nun den mit einer Wildcard ausgestatteten Tiroler Sandro Kopp (ATP 413). Obwohl Melzer bereits einige Stunden mehr bei diesem Turnier am Platz verbrachte, verstand es der Linkshänder gegen seinen zehn Jahre jüngeren Herausforderer zu punkten und sicherte sich die Partie mit 6:3 und 6:4.

Misolic fordert der Nummer 1 alles ab

Den Schlussakt des rot-weiß-roten Marathontages bei den NÖ Open machte Österreichs aktuelle Nummer Vier, der Steirer Filip Misolic (ATP 166). Dieser hatte in der ersten Runde mit dem topgesetzten Spanier Albert Ramos-Vinolas (ATP 88) die wohl schwerste Aufgabe zu bewältigen. Doch davon ließ sich Misolic überhaupt nicht einschüchtern. Gleich zu Beginn legte der Österreicher mit seinem druckvollen Spiel einen 3:0-Blitzstart hin.

Daraufhin fand der 35-jährige Katalane zu seinen Qualitäten und ließ Misolic von da an nur noch ein Game in diesem Satz. Doch der Steirer spielte weiterhin mutig auf, schlug grandiose Winner und gestaltete den zweiten Durchgang überaus eng. Beim Stand von 6:5 öffnete sich mit zwei Satzbällen sogar kurz die Chance auf den Ausgleich. Doch der routinierte Spanier blieb besonnen, wehrte die Breakbälle ab und entschied auch das darauffolgende Tiebreak klar für sich. Nun darf sich Gerald Melzer in Runde Zwei am topgesetzten Spanier versuchen.

Auch in den kommenden Tagen dürfen sich die Fans der gelben Filzkugel weiterhin auf Spitzentennis aus Tulln an der Donau freuen. Die Finalspiele des Einzel- und Doppelbewerbs finden wie gewohnt am Sonntag statt.