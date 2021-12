Österreichs Team auch ohne Thiem beim ATP Cup dabei

Wie die ATP auf Anfrage verdeutlichte, wird die nach dem 2. Dezember erforderliche Bedingung erfüllt, dass zumindest drei andere Spieler im Aufgebot ein ATP-Ranking haben, zwei davon im Einzel. Letzteres trifft auf Dennis Novak und Lucas Miedler zu, im Doppel sind Philipp Oswald und Oliver Marach gelistet.

Österreichs Equipe trifft in Gruppe B am 2. Jänner auf Russland, am 4. Jänner auf Italien (jeweils 0.00 Uhr MEZ) und am 6. Jänner auf das Gastgeberteam Australien (7.30). Marach berichtete, dass für Thiem Alexander Erler nachnominiert worden ist, der Tiroler ist als 344. siebentbester Österreicher in der Einzel-Weltrangliste. Der Steirer selbst verbringt Weihnachten bei Denver in Freunden, reist am Montag nach Australien. Die Ankunft aller ist für spätestens Mittwoch geplant.