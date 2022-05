Tennis Ofner vor Einzug in French-Open-Hauptbewerb - Aus für Rodionov

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Rodionov verpasste den Sprung ins Hauptfeld Foto: APA/AFP

S ebastian Ofner muss nur noch eine Hürde für seine erstmalige Teilnahme am Hauptbewerb der Tennis-French-Open meistern. Der Steirer besiegte am Mittwoch in der 2. Quali-Runde von Paris den als Nummer 18 gesetzten Australier Aleksandar Vukic mit 6:2,6:4. Im "Quali-Finale" wartet nun am Donnerstag (10.00 Uhr) der 31-jährige Italiener Alessandro Giannessi, der als Nummer 173 der Weltrangliste 45 Plätze vor ihm liegt. Das Aus kam hingegen für Jurij Rodionov und Julia Grabher.