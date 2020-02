Rekordquoten für ServusTV dank Dominic Thiem .

Der historische Finalauftritt von Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem bei den Australian Open hat ServusTV Rekordquoten beschert: Bis zu 783.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 45 Prozent machten das Melbourne-Endspiel am Sonntag zur bisher meistgesehenen Sendung des heimischen Privatfernsehsenders, wie dieser in einer Aussendung am Montag mitteilte.