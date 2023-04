Rodionov gegen Kecmanovic chancenlos

Werbung

Lediglich knapp eine Stunde dauerte der Achtelfinal-Auftritt von Jurij Rodionov beim ATP-Turnier in Estoril. Nachdem der 23-jährige Matzener in der 1. Runde noch den routinierten Spanier Albert Ramos-Vinolas in drei Sätzen bezwang, war er gegen den Serben Miomir Kecmanovic völlig chancenlos. Lediglich 32 Punkte ließ die Nummer 40 des ATP-Rankings dem ÖTV-Davis-Cuper (ATP 120).

Rodionov machte nur ein einziges Game

Das überrascht insofern, weil Rodionov zuletzt ausgezeichnet in Form war. Nicht nur sein Sieg über Ramos-Vinolas zeugte davon, sondern auch die Ergebnisse der vergangenen Wochen. Zuletzt gewann er das Challenger-Turnier (2. Kategorie) im schweizer Biel.