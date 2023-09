Rodionov in Bad Waltersdorf schon in Runde 1 out

Der 24-jährige Niederösterreicher musste sich beim mit 145.000 Euro dotierten Sandplatz-Turnier in Runde eins dem Italiener Andrea Pellegrino mit 7:6(6),3:6,2:6 geschlagen geben. Nach der Niederlage im Davis Cup am Freitag in Schwechat war es für Rodionov die nächste bittere Pleite, befindet sich doch Pellegrino 122 Plätze hinter dem 108. der Weltrangliste.

In dem steirischen Thermenort stehen derweil noch sechs weitere ÖTV-Spieler im Hauptfeld. Lukas Neumayer, Joel Schwärzler (Wildcard), Filip Misolic, Sebastian Sorger (Wildcard) sowie Dennis Novak und "Lucky Loser" Sandro Kopp, die gegeneinander spielen, sind alle am Dienstag im Einsatz.