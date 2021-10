Rodionov in Moskau-Quali out, Novak in Antwerpen noch dabei

Der Niederösterreicher Jurij Rodionov ist am Sonntag in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde des ATP-Tennisturniers von Moskau ausgeschieden. Beim Turnier in Antwerpen zog indes Dennis Novak mit einem 6:0,6:1-Sieg gegen den Slowaken Jozef Kovalik in die zweite Qualifikationsrunde ein.

APA / NÖN.at Erstellt am 17. Oktober 2021 | 13:04