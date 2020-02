Der 20-Jährige steht nach einem 6:3,6:4 über den Südtiroler Andreas Seppi (ATP-95.) im Achtelfinale. Ein Startsieg gelang auch Sebastian Ofner.

Seine davor errungenen Erfolge gegen Spieler mit zweistelligem Ranking waren Rodionov ebenfalls auf Challenger-Ebene 2017 in Ningbo in China gegen Jordan Thompson (AUS/76.) und im Jänner 2019 in Rennes gegen Adrian Mannarino (FRA/42.), dem Auftaktgegner von Dominic Thiem bei den vergangenen Australian Open, gelungen.

Eine Woche danach debütierte Rodionov in Salzburg im Davis Cup, unterlag da aber den damaligen chilenischen Top-100-Spielern Nicolas Jarry und Cristian Garin.