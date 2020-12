Endlich! Was so ziemlich alle Tennis-Experten seit Jahren vorausgesagt und sich viele Tennis-Fans ebenso lange gewünscht haben, passiert im September: Dominic Thiem gewinnt sein ersten Grand Slam-Turnier.

Ehe der Lichtenwörther bei den US Open in New York die Siegestrophäe in die Höhe stemmen kann, hat er allerdings einen wahren Tennis-Krimi zu überstehen. Nach einer vierstündigen Tennis-Achterbahnfahrt im Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev gewinnt der 27-Jährige mit 2:6,4:6,6:4, 6:3,7:6.

Thiem gewinnt Drama gegen Zverev

Zuvor hat es in der Tennis-Moderne niemanden gegeben, der in einem US-Open-Finale einen Zwei-Satz-Rückstand noch aufholte. „Unglaublich, am Ende war es nur noch Drama“, bläst der Lichtenwörther erleichtert durch. 25 Jahre nach Thomas Muster hat Österreich also wieder einen Grand-Slam-Sieger.

Beinahe hat Thiem das schon im Februar geschafft. Auch beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne kämpft sich Niederösterreichs Tennis-Ass bis ins Finale vor. Dort liefert er Novak Djokovic einen tollen Fight, muss sich der Nummer eins der Weltrangliste am letztlich in fünf Sätzen geschlagen geben. „Du wirst bald ein Major gewinnen“, prophezeiht ihm Djokovic da noch. Der Serbe sollte sich nicht täuschen.

„Der Glaube ist stärker gewesen, als der Körper.“ Dominic Thiem nach seinem Comeback-Sieg im Finale der US Open

In Australien sind noch Zuschauer mit dabei. Danach gehen auch die Tennis-Stars coronabedingt in den „Lock-Down“. Thiem bereitet sich anschließend mit Exhibitions auf das lang ersehnte Saison-Highlight in New York vor. Dort kommt er in der „Bubble“ – die Tennisspieler dürfen sich lediglich im Hotel oder auf der Tennisanlage aufhalten – am besten zurecht. Novak Djokovic hingegen verliert die Nerven, trifft im Zorn (wohl unabsichtlich) eine Linienrichterin und wird disqualifiziert. Damit ist der Weg für den Lichtenwörther bis ins Finale frei. Das Drama gegen Alexander Zverev kann seinen Lauf nehmen…

Thiem schrammt an Masters-Sieg vorbei

Nur zwei Wochen nach den US Open steigt in Paris das nächste Grand-Slam-Turnier. Thiem, der bei den French Open in den Jahren zuvor zweimal das Finale erreicht hat, scheitert 2020 bereits im Viertelfinale. Thiem muss den Strapazen der langen Zeit in New York Tribut zollen und verliert gegen den Argentinier Diego Schwartzmann.

Mit einer Niederlage schließt der 27-Jährige seine bisher erfolgreichste Saison auch ab. Im Finale der ATP-Finals in London hat der Russe Daniil Medwedew nach hart umkämpftem Spiel das bessere Ende für sich. Thiem steht zum Jahresende auf dem dritten Platz der Weltrangliste.

Einen Rückblick auf weitere sportliche Höhepunkte des Jahres 2020 findet ihr in der NÖN-Printausgabe und im ePaper vom 30. Dezember 2020.