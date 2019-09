Roger Federer (gegen John Isner), Rafael Nadal (gegen Nick Kyrgios) und Alexander Zverev (gegen Milos Raonic) werden am Sonntag die Einzel für Team Europa bestreiten. Im Doppel treten Federer und Nadal gegen Isner und Jack Sock an. Europa führt gegen das Team Welt 7:5, am Sonntag bringt jeder Sieg drei Punkte.

Wie offiziell mitgeteilt wurde, werden die Kapitäne der beiden Auswahlen - die Tennis-Legenden Björn Borg und John McEnroe - dem Laver Cup erhalten bleiben. Der Schwede Borg und der US-Amerikaner werden ihre Rollen auch 2020 übernehmen. "Der Laver Cup ist ein Highlight meines Jahres", sagte McEnroe.