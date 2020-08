Thiem, Djokovic und Nadal für ATP Finals qualifiziert .

Noch ehe die ATP-Saison nach sechs Monaten Pause in New York wieder beginnt, darf sich Dominic Thiem bereits freuen: Der Australian-Open-Finalist ist ebenso wie Melbourne-Sieger Novak Djokovic und Rafael Nadal schon für die ATP Finals in der Londoner O2-Arena qualifiziert.