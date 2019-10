Der 26-jährige Niederösterreicher besiegte beim Wiener ATP-Tennisturnier den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga am Dienstagabend in Runde eins 6:4,7:6(2) und nahm damit für die Niederlage gegen den 34-Jährigen an selber Stelle im Jahr 2013 Revanche. Um das Viertelfinale geht es am Donnerstag gegen den Spanier Fernando Verdasco.