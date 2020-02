An den Spanier hatte Djokovic die Führungsposition zuletzt Anfang November verloren, bisher insgesamt 275 Wochen stand der Serbe an der Ranglistenspitze. Damit ist er Nummer drei der Rekordliste. Den zweitplatzierten US-Amerikaner Pete Sampras (286) könnte er frühestens am 20. April überholen, den Schweizer Leader Roger Federer (310) am 5. Oktober.

Gewinnt am Sonntag Thiem, hat Djokovic bis Ende April weiter gute Chancen auf die Nummer 1. Denn bis dahin hat er dann nur noch 315 Punkte stehen. Mit einem erneuten Major-Titel in "Down Under" wiederum wäre Djokovic der erst dritte Spieler mit acht oder mehr Einzel-Titeln bei einem Grand Slam. Auch Federer in Wimbledon hat acht Titel, Nadal bei den French Open gar zwölf.

Für Thiem ist die Aussicht auf die Top Drei weiter sehr gut, auch wenn er auch sein drittes Grand-Slam-Finale verliert. Aktuell im Live-Ranking nur 85 Punkte hinter Federer Vierter, hat der Schweizer im Februar 500 Zähler von seinem Dubai-Titelgewinn 2019 zu verteidigen. Thiem hingegen hat im Vorjahr im zweiten Monat des Jahres nur 90 Punkte von seinem Buenos-Aires-Semifinale stehen.