Tennis Thiem im Achtelfinale von Buenos Aires out

APA

Zweisatz-Niederlage gegen Peruaner Varillas Foto: APA/BELGA/Archiv

D ominic Thiem hat sein erstes Viertelfinale auf der ATP-Tour seit vier Monaten verpasst. Der niederösterreichische Tennisprofi unterlag am Donnerstag im Achtelfinale des mit 711.600 Dollar dotierten Sandplatz-Turniers in Buenos Aires Qualifikant Juan Pablo Varillas aus Peru mit 4:6,4:6. Für den 29-Jährigen war es erst die zweite Niederlage in 14 Spielen bei den Argentina Open, die der Lichtenwörther 2016 und 2018 gewann.