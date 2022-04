Thiem in Belgrad zum Auftakt gegen Australier Millman

Werbung

Der Australier ist aktuell Nummer 74 der ATP-Rangliste und liegt somit 23 Positionen hinter seinem Gegner in der ersten Runde. Wie Thiem ist er bei dem Sandplatz-Event ungesetzt. Bei einem Weiterkommen wartet der Sieger der Begegnung von Lokalmatador Miomir Kecmanovic gegen den Franzosen Richard Gasquet.

Im Viertelfinale könnte es zum Aufeinandertreffen mit Nummer eins und Topfavorit Novak Djokovic kommen. Der Serbe schied am vergangenen Dienstag in Monte Carlo schon in der zweiten Runde gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina aus.

Thiem hat nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung im Vorjahr erst ein Turnier bestritten. Bei einem Challenger in Marbella unterlag er vor knapp drei Wochen zum Auftakt dem Argentinier Pedro Cachin.