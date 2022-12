Thiem in Dubai bei Teamerfolg mit Mixed-Sieg

Werbung

Der Lichtenwörther gewann am Samstag mit Anastasia Pawljutschenkowa gegen Sania Mirza/Holger Rune in zwei Sätzen. Da in den Einzeln auch seine Teamkollegin Jelena Rybakina gegen Iga Swiatek siegte, fiel die Niederlage von Alexander Zverev gegen Felix Auger-Aliassime nicht ins Gewicht und der Turniersieg ging an Thiems Mannschaft.

Thiem reiste im Anschluss an den Schaukampf direkt nach Australien weiter, wo er sich auf die ersten Turniereinsätze im neuen Jahr vorbereitet.