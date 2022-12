Tennis Thiem in erster Qualirunde in Adelaide ausgeschieden

Rasches Out für Thiem in Adelaide Foto: APA/EVA MANHART/Archiv

D ominic Thiem beendet das Jahr 2022 mit einer Niederlage. Österreichs Tennis-Ass unterlag am Silvestertag in der ersten Runde der Qualifikation beim ATP-250-Turnier in Adelaide dem Südkoreaner Kwon Soon-woo nach knapp 75 Minuten mit 4:6,1:6. Der Lichtenwörther wollte dieses Turnier als Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne nützen.