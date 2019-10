Gegen Raonic, die Nummer 32 der Weltrangliste, hat der als Nummer 5 gesetzte Thiem eine negative Bilanz von 1:2 Siegen. Zuletzt hatte er den 28-Jährigen auf dem Weg zum Turniersieg in Indian Wells im Halbfinale knapp bezwungen.

Raonic hat diese Woche in Wien bei seinem Comeback nach einer Verletzung in der ersten Runde verloren. Thiem hat in Paris-Bercy in der ersten Runde ein Freilos. In einem möglichen Viertelfinale würde er auf den als Nummer vier gesetzten Russen Daniil Medwedew treffen.