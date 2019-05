Am Mittwoch bietet sich dem zweifachen Saisonsieger die Chance auf den ersten Erfolg gegen die Nummer 38 der Weltrangliste. Der 35-jährige Verdasco hat alle drei bisherigen Duelle gewonnen, zuletzt im Vorjahr im Viertelfinale von Rio de Janeiro auf Sand.

Seinen ersten Einsatz im Foro Italico absolviert Thiem schon am Dienstag im Doppel an der Seite von Jürgen Melzer gegen die Italiener Filippo Baldi/Andrea Pellegrino. Verdasco setzte sich in der ersten Runde gegen den Briten Kyle Edmund mit 4:6,6:4,6:2 durch.