Der 28-Jährige gewann sein Erstrundenspiel beim Hartplatz-Event gegen den Russen Andrej Rublew am Dienstag 6:4,7:6(6). Der Weltranglisten-Achte Thiem hatte ein Auftakt-Freilos.

Der 25-jährige Thiem führt im Head-to-Head mit dem Weltranglisten-50. auf der Tour mit 2:1, wobei es in jedem der vergangenen drei Jahre ein Duell gegeben hat. Struff hatte zunächst 2015 in Auckland auf Hartplatz gesiegt, ehe Thiem 2016 in Monte Carlo auf Sand und im Vorjahr bei den Australian Open auf Hartplatz gewonnen hat. In jeder der drei Partien gab der spätere Sieger den ersten Satz ab.