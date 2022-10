Tennis Thiem lässt Belgier Geerts zum Antwerpen-Start keine Chance

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Thiem zeigte in Antwerpen eine starke Serviceleistung Foto: APA/AFP

D ominic Thiem hat seine Auftakthürde beim ATP-250-Tennisturnier in Antwerpen souverän gemeistert. Der Niederösterreicher setzte sich auf seinem Weg zurück am Mittwoch gegen den mit einer Wildcard ausgestatteten Lokalmatadoren Michael Geerts mit 6:4,6:0 durch. Im Achtelfinale trifft der 29-Jährige am Donnerstag auf den als Nummer sechs gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo, den er in der Vorwoche im Viertelfinale von Gijon glatt in zwei Sätzen eliminiert hatte.