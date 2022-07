Tennis Thiem landet in Salzburg ersten Sieg nach 419 Tagen

Eine 419-tägige Durststrecke endete für Thiem in Salzburg Foto: APA

N ach 419 Tagen ohne Sieg hat Dominic Thiem das lang ersehnte Erfolgserlebnis geholt. In der ersten Runde des ATP-Challengers in der Stadt Salzburg setzte sich die ehemalige Nummer 3 der Welt im Österreicherduell mit Filip Misolic am Dienstag mühevoll mit 6:4,7:5 durch und bekommt es im Achtelfinale am Donnerstag mit Facundo Bagnis zu tun. Der Argentinier, in der Vorwoche in Wimbledon Erstrundenverlierer gegen Dennis Novak, rangiert in der Weltrangliste an 102. Stelle.