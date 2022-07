Thiem machte 65 Ränge gut: Männer-Top-Ten unverändert

Werbung

Der Ex-Weltranglisten-Dritte versucht diese Woche in Gstaad, weiteren Boden im Ranking gutzumachen. In Front liegt weiter der Russe Daniil Medwedew.

Tennis-Weltranglisten vom 18. Juli 2022 - Männer: 1. ( 1) Daniil Medwedew (RUS) 7.775 2. ( 2) Alexander Zverev (GER) 6.850 3. ( 3) Rafael Nadal (ESP) 6.165 4. ( 4) Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.045 5. ( 5) Casper Ruud (NOR) 4.890 6. ( 6) Carlos Alcaraz (ESP) 4.845 7. ( 7) Novak Djokovic (SRB) 4.770 8. ( 8) Andrej Rublew (RUS) 3.540 9. ( 9) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.445 10. ( 10) Jannik Sinner (ITA) 3.185 Weiter: 59. ( 58) Hugo Gaston (FRA) 810 * 148. (151) Jurij Rodionov (AUT) 371 154. (153) Dennis Novak (AUT) 352 194. (198) Filip Misolic (AUT) 276 199. (195) Gerald Melzer (AUT) 270 227. (230) Sebastian Ofner (AUT) 231 274. (339) Dominic Thiem (AUT) 176 Frauen: 1. ( 1) Iga Swiatek (POL) 8.336 2. ( 2) Anett Kontaveit (EST) 4.326 3. ( 3) Maria Sakkari (GRE) 4.190 4. ( 4) Paula Badosa (ESP) 4.030 5. ( 5) Ons Jabeur (TUN) 4.010 6. ( 6) Aryna Sabalenka (BLR) 3.267 7. ( 8) Jessica Pegula (USA) 3.087 8. ( 7) Danielle Collins (USA) 3.022 9. ( 9) Garbine Muguruza (ESP) 2.886 10. ( 10) Emma Raducanu (GBR) 2.717 Weiter: 145. (144) Julia Grabher (AUT) 426 212. (218) Sinja Kraus (AUT) 310 326. (336) Barbara Haas (AUT) 188 *=Erstrundengegner von Thiem in Gstaad