Tennis Thiem meistert bei Rennes-Challenger Auftakthürde Simon

Thiem meisterte die Auftakthürde in drei Sätzen Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ominic Thiem ist beim Tennis-ATP-Challenger-Turnier in Rennes ins Achtelfinale eingezogen. Der ehemalige Weltranglistendritte setzte sich zwei Wochen nach seinem Erstrunden-Ausscheiden bei den US Open am Dienstag in der Auftaktrunde gegen den Franzosen Gilles Simon mit 4:6,6:3,6:2 durch. Als nächste Hürde bei dem mit 67.960 Euro dotierten Hartplatz-Event wartet auf das ÖTV-Ass am Donnerstag der Brite Ryan Peniston, der den Franzosen Antoine Escoffier mit 6:3,7:6(5) besiegte.