Thiem möchte Verdasco endlich einmal ins Laufen bringen .

Beim heurigen Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle bietet sich Dominic Thiem in der frühen Turnierphase die Chance, gegen Routiniers der Tour erstmals anzuschreiben. Nach dem ersten Sieg im dritten Duell mit dem 34-jährigen Franzosen Jo-Wilfried Tsonga am Dienstag in Form eines 6:4,7:6(2) braucht es nun am Donnerstag den ersten Erfolg im fünften Anlauf gegen den 35-jährigen Fernando Verdasco.