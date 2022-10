Tennis Thiem nach Sieg über Cerundolo im Halbfinale von Gijon

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Thiem ist im Aufwind und steht im Halbfinale von Gijon Foto: APA/AFP

D ominic Thiem steht zum zweiten Mal seit seiner im Juni des vergangenen Jahres erlittenen Handverletzung im Halbfinale eines ATP-Tennisturniers. Der Lichtenwörther besiegte am Freitag im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Gijon den an Nummer vier gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:4,6:3.