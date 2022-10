Tennis Thiem nach Wende gegen Giron in Gijon-Viertelfinale

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Thiem kämpfte sich in Gijon in nächste Runde Foto: APA/AFP

D ominic Thiem steht beim ATP250-Turnier in Gijon im Viertelfinale. Der Niederösterreicher setzte sich am Mittwoch in der Runde der besten 16 gegen den Amerikaner Marcos Giron nach zunächst hartem Kampf mit 3:6,6:4,6:0 durch. Nächster Gegner ist nun entweder der in Asturien als Nummer vier gesetzte Argentinier Francisco Cerundolo oder der französische Qualifikant Manuel Guinard.