Tennis Thiem scheitert im München-Viertelfinale an Fritz

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Thiem schaffte den Sprung ins Viertelfinale Foto: APA/dpa

D ominic Thiem hat am Freitag eine "Doppelschicht" absolviert und ist im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in München ausgeschieden. Der 29-jährige Niederösterreicher gewann zunächst die Fortsetzung des am Vortag unterbrochenen Spiels gegen Marc-Andrea Hüsler in drei Sätzen, verlor danach aber im Viertelfinale das Duell mit dem Weltranglisten-10. Taylor Fritz aus den USA mit 3:6,4:6. Für Thiem geht es nun kommende Woche dank Wildcard beim Masters-1000-Event in Madrid weiter.